Perú registró más de 6,000 sismos durante el 2017, revela el IGP

Perú registró a lo largo del 2017 un total de 6,013 sismos, de los cuales 354 fueron percibidos por la población, principalmente del centro y sur del país.

Así lo informó el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, al indicar que en el 2016 hubo menos sismos (5,029), pero una cifra mayor (414) fue clasificado de sentidos por la población.

sismos

El experto explicó que dependerá de la profundidad del evento sísmico, así como la distancia a que estuvieron las personas del epicentro, para que un sismo sea percibido o no por la población.

Si ocurre a 100 kilómetros de profundidad nadie lo sentirá, pero si ocurre a 5 kilómetros de profundidad muchos sí lo harán.

Por otro lado, si el movimiento telúrico es de baja magnitud – por ejemplo, 4 grados en la escala de Richter – este podría percibirse entre la población que vive en el décimo piso de un edificio, pero no entre quienes viven en el primer piso.

Para Tavera, la naturaleza es impredecible y aún es imposible entender el proceso por el cual se producen más o menos rupturas (de placas tectónicas) o movimientos durante un año.

“Al igual que es imposible explicar por qué en un año hay más accidentes automovilísticos respecto a otro año, lo mismo ocurre con los sismos. Los cambios se deben a muchos factores. Por esta razón, no podemos decir que el incremento de eventos sísmicos con respecto al año anterior sea un indicativo de algo. Eso no es posible”, destacó.

¿dónde ocurren?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) tiene en este momento 50 estaciones sísmicas, enlazadas por satélite, las que generan información de todo el territorio nacional.

“No tenemos una estación por cada departamento, pero sí se hallan estratégicamente distribuidas. Con ayuda del Estado incrementamos ocho estaciones por año y estas nos permiten observar mucho mejor la ocurrencia de los sismos”, indicó.

Los equipos son cada vez más sofisticados y sensibles a los movimientos telúricos y esa es una de las razones por las que su número ha crecido en relación con los registrados en las décadas del 50 o 60, e incluso mucho antes.

Ahora, gracias a esta nueva tecnología, sostuvo Tavera, es posible conocer las “fuentes generadoras de sismos”.

“La experiencia nos ha dicho siempre que, del total de sismos registrados en un año, el 70% ocurre frente a la costa peruana. El mayor porcentaje se da en la región sur y centro del Perú. Hablamos de la zona costera de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna”, anotó.

De Áncash hacia el norte del país la frecuencia de movimientos sísmicos es mucho menor.

no bajar la guardia

Según Tavera, la tierra siempre está en movimiento y no deja de haber actividad sísmica, aunque muchas veces esta no sea percibida por la población. “Habrá un año con mayor ocurrencia de temblores y en otro menos, pero lo que debe quedar claro es que somos un país altamente sísmico y por eso no debemos bajar la guardia”, finalizó.

“En cualquier momento podría ocurrir un sismo de gran magnitud que cambie la historia. Eso es natural. Solo queda recomendar estar preparado siempre y prestar atención al tema”, anotó.

Fuente: Agencia Andina

