Perú: ¿qué dice el IGP acerca de los mitos más comunes sobre sismos?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, se refirió a tres mitos muy comunes en la cultura popular sobre los grandes sismos.

¿Cuál es la relación entre el cambio de clima con los sismos de gran intensidad?

“Técnicamente no existe ninguna relación entre el frío con el sismo. Creo que es parte de la costumbre de la población peruana, que siempre trata de relacionar sucesos que no entendemos bien. Creo que es algo que deberíamos cambiar en la cultura que tenemos, para tomar muy en serio el tema de los sismos. (…) Lo que ocurre en el interior de la Tierra no guarda relación con la parte externa”, dijo Tavera a “Canal N”.

¿Los sismos pequeños alertan sobre la llegada de uno más fuerte o ayudan a evitar que uno de gran magnitud se produzca?

“Los sismos pequeños no ayudan en nada a liberar la energía de los grandes eventos. (…) Lo que ha ocurrido en Matucana, es un proceso completamente diferente de lo que viene a ocurrir en la zona costera, que es donde se producen los grandes eventos. Lo que ha ocurrido en esa zona es un sismo principal con una serie de réplicas”, enfatizó el especialista.

¿Al no haber sismos por un prolongado tiempo, es porque la Tierra se está preparando para un súper terremoto?

“La tierra es un ente dinámico al 100%, lo cual significa que esa dinámica lo va poniendo en vitrina con la ocurrencia de eventos sísmicos. Cuando no haya sismos significa que la Tierra está en proceso en extinción y eso no va a ocurrir. Los sismos son parte de la vida de la Tierra y de la nuestra”, puntualizó el jefe del IGP.

