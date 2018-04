Melissa Peschiera revela que sufrió abusos sexuales cuando era niña

Perú. La periodista Melissa Peschiera reveló que sufrió abusos sexuales cuando era niña e insistió en que seguirá adelante en su denuncia contra José Carlos Andrade Beteta, quien la viene acosando desde hace más de un año.

En una columna publicada en el diario “El Comercio”, Melissa Peschiera señaló que el primer ataque ocurrió cuando tenía 4 años. “Un pariente me pidió que me acercara a la cama de mi abuela, en donde él descansaba. Desconfiada, obedecí. El único recuerdo que hasta ahora me acompaña intacto es un susurro: ‘Prométeme que no se lo dirás a nadie’”, narró.

Indicó que en ese momento sintió miedo y confusión, además de tener sentimientos de culpa y duda. “Hasta que lo solté y nunca más vi a esa persona. La vida encontró, sin embargo, nuevas rutas hacia los mismos dolores”, señaló Melissa Peschiera.

El segundo ataque ocurrió dos años después, con el padrastro de su vecina. “Me encerró en un cuarto de su departamento, me pidió que me sentara en sus piernas y todo se hizo bruma: un tormento indescriptible al que me opuse con toda mi fuerza, pero sin éxito. Acabé encerrada dentro del clóset de mi amiga, perdida en un llanto que quizá no terminó nunca. La habitación rosada de mi amiga – rayos – tampoco la puedo olvidar”, precisó.

“Hablar de esto es muy difícil y, más todavía, públicamente. Pero es momento. Es tiempo de usar el dolor para algo más grande, de transformarlo en una herramienta para empoderar a otras”, relató.

Finalmente, Melissa Peschiera indicó que estuvo a punto de tirar la toalla. “Pero todavía tengo mi voz, y aquí está. Y no soy solo yo. Somos millones vejadas por la indiferencia de todos. Pero ya no estamos solas: juntas podemos cambiar las cosas. Para mi hija. Para las suyas”, remarcó.

