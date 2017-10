Perú: periodista denuncia que camarógrafo intentó violarla

La periodista Lourdes Castillo denunció que un camarógrafo con quien trabajó en un conocido medio de comunicación intentó abusar sexualmente de ella en un hotel de Arequipa, cuando se encontraba en esa ciudad cubriendo el caso de Ciro Castillo.

En un post en su cuenta de la red social Facebook, la mujer de prensa escribió: “Hoy, después de muchos años puedo escribir estas líneas con la esperanza de llegar a mujeres que estuvieron a punto o que fueron violentadas”.

Contó que cuando fue a una de las comisiones más importantes de su vida, la de Ciro Castillo, en Arequipa, “el camarógrafo con el que trabajaba estuvo a punto de violarme”.

“Estaba sola, no conocía a nadie, estábamos en el hotel (que él ya conocía porque venía siguiendo el caso, yo reemplazaba a su reportera) no sabía si salir corriendo o dejar de luchar y echarme a llorar, él era más fuerte que yo, me superaba en tamaño y fuerza, y tuve miedo, mucho miedo”, relató Castillo.

“Me arrojó al suelo e intentaba besarme y me decía que ‘esas cosas eran normales’ entre camarógrafo y reportera, que nadie tenía por qué enterarse. Fueron los momentos más horribles de mi vida, jamás me sentí tan sola como aquel día, tan vulnerable, tan sucia”, agregó.

Enfatizó que pasó de “la súplica al insulto” y que “ojalá nunca le tocara vivir a su hija un momento así a manos de un asqueroso que intentara aprovecharse de ella, me escuchó, me soltó y me dijo tranquilamente ‘ya fue’”.

Señaló que cuando regresaron a Lima, le contó a su jefe lo que había ocurrido. “Nos encararon (sí, frente a frente, víctima y agresor, mi calvario no había terminado y la humillación tampoco) y el muy cínico mintió; llorando dijo que yo había inventado todo”.

Sin embargo, comentó que no llegó a denunciar al agresor, por lo que se arrepiente de ello y también de no haber pasado por una prueba médico legal y “no haber enseñado mis moretones, huellas que demostraban que me había salvado de una terrible agresión”.

La periodista Lourdes Castillo hizo grave denuncia en Facebook. (Foto: Captura)

