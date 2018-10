ONPE pidió a la ciudadanía reemplazar a los miembros de mesa ausentes

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que hay material electoral suficiente para las Elecciones Regionales y Municipales de este domingo, y que el verdadero problema radica en que hay ciudadanos que aún no se presentan a cumplir con sus labores de miembros de mesa.

Milton Ramírez, vocero de la ONPE, pidió a la ciudadanía apoyar en la instalación de las mesas, suplantando a los miembros ausentes.

“Como no están conformadas las mesas, no están los 3 miembros, todavía no se les entrega el material electoral. Se invoca en todo caso a los electores a que apoyen en la instalación de las mesas de sufragio. De acuerdo a ley es obligatorio que apoyen en esta labor”, indicó a Latina.

Enfatizó que muchos electores, ante la ausencia de los miembros de mesa, están “desapareciendo” para evitar asumir esa labor.

“Desaparecen los electores, no hay quienes nos apoyen en ese momento y están esperando muchas veces a que se conforme la mesa de sufragio para recién acercarse. Es importante la labor de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, del JNE, para que apoyen en la instalación de las mesas de forma oportuna”, aseveró.

Recordó que la hora máxima para la instalación de las mesas de sufragio es las 12:00 horas del mediodía y que la multa para el ciudadano que no cumplan su labor como miembro es de S/ 207.50.