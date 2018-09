Los Olivos: agredió a su pareja con un cuchillo e intentó suicidarse

Un hombre intentó asesinar el pasado viernes a su ex pareja y luego amenazó con suicidarse desde el cuarto piso de su habitación, en el distrito de Los Olivos.

Christian Alberto Peña Arévalo (38) había intentado matar a su ex pareja, una ciudadana venezolana que ya había sufrido maltratos y acoso sistemático por parte de ese hombre, quien la siguió desde Venezuela.

“Hace como un año y pico que lo denuncié por acoso. Me cogió a traición y empezó a agredirme con lo que tenía en la mano, como un cuchillo. Yo escapé, me vine corriendo (a la casa de una amiga). Estaba llena de sangre, me puse un trapo y salimos a buscar a la policía”, contó la agraviada.

Tras el crimen, Peña Arévalo intentó suicidarse ingiriendo líquido de batería, pero fue intervenido por las autoridades y trasladado al hospital Sergio Bernales. Posteriormente, fue llevado a la comisaría.

En tanto, su ex pareja pide la mayor sanción contra el sujeto, debido a que teme volver a ser agredida si lo liberan.