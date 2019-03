Novio de Melissa Loza: "La droga no era mía y creo que me sembraron"

Juan Diego Álvarez Noval, novio de Melissa Loza, negó las acusaciones de microcomercialización de droga en su contra y dijo creer que la marihuana que las autoridades encontraron en su casa fue sembrada.

En declaraciones al noticiero de “ATV”, aseguró que la droga no era suya, que nunca la compró, ni vio, pero reconoció que sí consume marihuana esporádicamente.

“Creo que me han sembrado esa droga. No es mía, nunca la he comprado, ni vi. Consumo marihuana esporádicamente, no le doy a Melissa. Ella no estaría con un ‘fumón’”, dijo Álvarez Noval.

Asimismo, comentó que la señora Guadalupe Vigil, madre de Melissa Loza, está siendo manipulada por Pedro Barandiarán.

“Me da mucha pena la señora Guadalupe. La conozco, se comportó muy bien conmigo, no entiendo por qué hace esas acusaciones. Pienso que está siendo manipulada por Pedro Barandiarán, que es un pedófilo. Me da mucha pena, pero creo que a la señora Guadalupe le han dado dinero para que diga todas esas cosas sobre mí”, aseveró.

Álvarez Noval contó que su novia estaba siendo utilizada económicamente por su familia, por lo que decidió intervenir. Eso, según él, habría ocasionado que la familia de Melissa se vuelva en contra suya.

“No me aprovecho de Melissa. Cuando empiezo la relación con ella, me percato de cosas que no están bien. Toda su familia estaba abusando económicamente de ella y no se daba cuenta. Por ejemplo, cuando murió su abuelo, ella se encargó de todos los gastos”, indicó.

Finalmente, aseguró que ha trabajado toda su vida y que tiene pruebas que demostrarían que Barandiarán es un pedófilo.

“No soy un vividor y he trabajado toda mi vida. El señor Barandiarán dirá muchas cosas para desprestigiarme. Sabe que tengo pruebas en contra de él sobre pedofilia”, puntualizó.