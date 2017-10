Municipalidad de Surco clausuró centro comercial Caminos del Inca

La Municipalidad de Surco clausuró temporalmente el Centro Comercial Caminos del Inca por carecer del certificado de Defensa Civil. Son 170 locales que no abrirán sus puertas hasta que regularicen las observaciones. El gerente municipal Waldo Olivos explicó que el centro comercial no posee sistemas automáticos de control de incendios, no tiene grupo electrógeno y existe falta de señalización.