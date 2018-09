Mujer que prestó vientre de alquiler a chilenos: "Nadie me obligó y quería que sean felices"

Lima La mujer que llevó el embarazo de los mellizos de los ciudadanos chilenos Jorge Tovar Pérez (48) y Rosario Madueño Atalaya (46), quienes están detenidos por intentar sacar del país a los pequeños, aseguró que prestó su vientre para ayudar a la pareja por voluntad propia y considera que no es justa la medida judicial contra ambos.

“Me siento muy triste. Conozco a los señores Rosario y Jorge, y he visto cuánto han luchado para tener a sus bebés. He vivido su dolor. Por lo mismo que sé cómo es ser madre, decidí ayudarlos porque es doloroso ver a una persona que sufre buscando por bebés”, dijo en ATV Noticias.

“Nadie me ha obligado, lo hice porque soy madre y sé la felicidad que uno siente por ser mamá. Quería que sean felices, que disfruten de sus bebés. Ahora están separados y eso es lo que más me duele. Tanta ilusión para tener a sus bebés y ahora están separados, no es justo, sé que ellos están sufriendo mucho. No es justo lo que les han hecho”, agregó.

En ese sentido, reconoció que fue una colaboradora para ellos y que desde el inicio del embarazo, ellos siempre se han mostrado felices. “Cuando hablábamos, me preguntaban cómo iba en embarazo y ellos se emocionaban”, narró.

Cabe señalar que durante la mañana de este viernes se supo que el resultado de ADN realizado a los mellizos confirmó la paternidad de los chilenos.