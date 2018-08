Mujer fue atenderse por dolor de muela y terminó con grave herida en muslo

Una madre de familia denunció que cuando fue a atenderse una infección molar en el policlínico Francisco Pizarro de la red de EsSalud, el médico le recetó tres dosis de inyecciones intramusculares, provocando que su estado de salud se complicara, al punto de tener un agujero en el muslo derecho.

“Me mandó tres inyecciones: megacilina de un millón, diclofenaco y dexametasona. En el primer día me pusieron la ampolla y quedó un poquito morado. A la segunda se puso más morado y ya no me pudieron poner más, por lo que me la colocaron en la otra nalga y no me pasó nada”, contó Nancy Herlfers, la agraviada.

Una semana después, presentó fuertes dolores en el muslo, así como problemas para movilizarse de un lado a otro, por lo que regresó al centro de salud, según ‘América Noticias’.

“En medicina me dijeron que me habían agarrado una arteria y que tenía que pasar por urgencia, a cirugía, para que me vean eso. El doctor Olaechea me sacó un pedazo de carne y me hizo un hueco”, detalló la señora Herlfers.

Fue transferida al hospital Guillermo Almenara. Luego, permaneció internada diez días en otro nosocomio, pero sin tener mejoría alguna, así que acudió en busca de un cirujano plástico, quien le dijo que es probable que necesite un injerto.

“Me han estado curando mal. La herida está infectada (…). Va a demorar para que cierre. Eso tiene que estar bien seco, sin infección, para que me pongan un injerto”, aseveró Herlfers.

En respuesta, EsSalud informó que inició una investigación para aclarar esta presunta negligencia médica y se comprometió a dar atención integral a Nancy para su total recuperación.

La denuncia está en manos de la comisaría El Manzano, en el Rímac, a la espera que pase a Fiscalía por el delito de lesiones culposas.