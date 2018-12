Mujer es agredida por su ex pareja tras negarse a ir a un hostal en Los Olivos

Una mujer denunció que fue agredida por su ex pareja, luego que esta se negara a ingresar a un hostal en Los Olivos. Aseguró que el sujeto identificado como Daniel Sare Vilcapoma, de quien se separó hace cuatro meses, le dio una golpiza la madrugada del domingo en plena vía pública.

De acuerdo al testimonio de Andrea Aliaga para América Noticias, su ex pareja la arrastró, la llevó en un taxi y la obligó a ingresar al hospedaje. Al negarse, la golpeó pero unos jóvenes que salieron en su defensa hicieron que ella pueda escapar. El sujeto también le mordió los labios.

“Tú eres mi mujer, no vas a estar con nadie. Tú eres mía”, fueron algunas de las frases del sujeto. También reveló que no es la primera vez que ocurre este tipo de agresiones. “Me dice que si no regreso con él me va a matar”, agregó.

Andrea Aliaga dijo que teme por su vida y la de sus hijos pues el hombre se encuentra inubicable. La mujer teme por la vida de sus hijos. Pidió apoyo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp). La Policía Nacional atendió la denuncia y está tras los pasos del agresor.