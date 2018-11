La Molina: difunden video de la pelea entre estudiante y veterinario tras accidente de tránsito

Luego que se hiciera pública la agresión de Olmer Olaguibel Begazo (24) contra Santiago Zavala Manrique (62), por supuestamente impactar contra su vehículo en La Molina, salieron a la luz las imágenes del momento de la disputa que tuvieron ambos choferes. Producto del ataque, el padre de familia podría perder la vista en el ojo izquierdo.

En el video registrado por las cámaras de seguridad de La Molina, ubicadas en la avenida El Corregidor y difundidas por 90 Matinal, se aprecia que el ex universitario bajó de su camioneta plateada y, se acerca a un auto rojo.

Zavala Manrique desciende después de unos segundos de su unidad y al intercambiar palabras con el muchacho, ambos llegan a los golpes. Ellos tuvieron que ser separados por otros conductores. Esta pelea provocó que el muchacho lanzara un puñete en el rostro del padre de familia, el cual comprometió su ojo izquierdo.

Por su parte, Renzo Olaguibel, hermano del acusado, detalló para las cámaras de 90 Matinal que el hombre mayor fue quien comenzó la pelea.

“Mi hermano se bajó a conversar y el señor lo comenzó a golpear. Él (Olmer Olaguibel) no midió la magnitud del caso y su intención no fue generar algo grande (…) Mi hermano está, sinceramente, arrepentido con lo sucedido y ojalá el señor se mejore pronto. Nosotros pedimos disculpas”, expresó el joven.

Gonzalo Zavala, hijo del agredido, indicó a las cámaras de Buenos Días Perú que su papá fue violentado por el Olaguibel Begazo, quien en todo momento se mostró agresivo a diferencia de su papá que, según dijo, estuvo sereno ante los atropellos del estudiante.

“Mi papá baja para decirle al muchacho “no te he chocado, mira tu camioneta, mira mi auto. No te he chocado”, en ese momento este tipo golpea el retrovisor y a golpes, lo empuja cuatro metros”, indicó el denunciante.

Cabe señalar que Olmer Olaguibel se encuentra intervenido en la comisaría Las Praderas, en La Molina, donde viene siendo investigado por lo sucedido. Testigos indicaron que él llegó hasta la citada dependencia policial para denunciar el choque.

Cuando la policía buscó la versión del veterinario Santiago Zavala y lo encontraron internado en una **clínica **de Surco, decidieron detenerlo hasta que se aclare la situación.

Familiares de la víctima indicaron que fue sometido a dos operaciones y que los fuertes golpes que recibió en el rostro, han comprometido seriamente su vista por ello están a la espera de un milagro para que no llegue a perder la visión izquierda.