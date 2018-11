La Molina: joven que agredió a un hombre de 62 años pidió disculpas

Olmer Alejandro Olaguibel Begazo, el joven que agredió salvajemente a Santiago Zavala Manrique (62) por un supuesto choque en La Molina, pidió disculpas a la víctima y aseguró que no ha tenido la intención de generarle tales heridas.

“Mi intención es darle mis sinceras disculpas al señor Santiago Zavala. No he tenido intención de generar este daño, que no fue algo premeditado. Fue una reacción inmediata a la situación que se presentó”, dijo Olaguibel Begazo en una entrevista con Buenos Días Perú.

Detalló que el día en que ocurrió el incidente, Zavala había invadido su carril, lo que produjo un roce entre ambos automóviles y que cuando llegaron al primer semáforo de la avenida Raúl Ferrero, salió del auto para verificar si había daños y también le pidió al señor que bajara de su vehículo inmediatamente.

“Le increpo que no solo se trató de un choque leve, sino que pudo tener consecuencias graves, porque estaba conduciendo. (…) En todo momento tuve intención de acercarme para dialogar, no quise agredir inmediatamente”, dijo Olaguibel Begazo.

Agregó que golpeó el retrovisor del señor, debido a que este le increpó de una forma que no le gustó. Luego, Zavala le golpeó en la cara.

“Yo tenía intención de regresar a mi carro, pero el señor me mete un golpe en la cara. No hay ningún motivo justificable para reaccionar de manera agresiva. Mi actitud al inicio no fue violenta y tampoco quise causar daño material, porque no quise romper el retrovisor. Al final, mi actitud fue errónea, lo reconozco y lo lamento”, enfatizó.

Dijo que las afirmaciones de la hija de Santiago Zavala, quien lo acusó de haber tenido actitudes agresivas en otras oportunidades, “son totalmente falsas”.

“He tenido choques leves, los habituales. Nunca he tenido ningún problema con ningún conductor ni con ningún policía. Se evidencia que no tuve antecedentes policiales ni judiciales”, aseveró.

Indicó que hasta el momento no hubo diálogo entre su familia y la de Zavala, pese a que su madre tuvo esa intención.

“Hasta el momento no se ha generado ningún diálogo. Mi madre ha tenido intención de tener acercamiento hacia la familia del señor para conocer su estado de salud, que a mí también me ha tenido preocupado”, puntualizó.