Miraflores: turista alemana denuncia a militar por intento de violación

Una turista de nacionalidad alemana de 19 años denunció que estuvo a punto de ser ultrajada por un militar en nuestro país. La joven indicó que hace unos días llegó al Perú en una visita turística.

La ciudadana extranjera, que prefirió no ser identificada, señaló que el miembro de las Fuerzas Armadas, identificado como José Cabrera, la golpeó a fin de quitarle sus prendas.

“Me forzó a besarlo, pero yo no quería, me tiró al suelo, me golpeó, le pedí que parara y no quiso. Me sacó la ropa y me golpeó muy feo aquí (señala su rodilla), me sacó sangre”, indicó la joven de 19 años.

Asimismo, la turista indicó que su caso no fue atendido con inmediatez en Divpol Sur1 – comisaría PNP de Miraflores, pues según indica, tuvo que esperar más de siete horas sin pasar por un médico legista. Dijo, además, que tuvo que pedir apoyo a la representante de la embajada de Alemania para que su caso pueda ser atendido.

Entre tanto, un representante del Ejército llegó a la comisaría de Miraflores, donde la turista denunció el hecho, e indicó que José Cabrera era un soldado que estaba de permiso.

“Nos han llamado para ver, ahorita estamos viendo el caso. Él es un soldado que estaba de permiso”, señaló.