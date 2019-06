Miraflores: profesora que atropelló a escolares y un niño contó que pisó por error el acelerador

Leonor Velásquez Gonzales, profesora de la institución educativa emblemática Juana Alarco de Dammert, quien atropelló a seis menores de edad el último lunes en Miraflores, dijo a la Policía Nacional que producto de los nervios al realizar una mala maniobra (giro en U) pisó el acelerador por error en vez de frenar para detener el vehículo que manejaba, informó América Noticias.

La docente, de primero y segundo de primaria del referido colegio, que aún permanece detenida en la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional dio negativo en la prueba de dosaje etílico.

Velásquez Gonzales detalló la reacción de los testigos luego de que provocó el accidente que dejó seis heridos. “Tanto atrás como adelante comenzaron a hacerlo con fuerza mi carro porque yo en el volante me quedé sentada. Muchos decían ‘no, no golpeen el carro’. Me insultaban”.

El padre del menor de tres años que se encuentra internado en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN-SB) pidió la máxima sanción para profesora. El pequeño sufrió la pérdida de uno de los dedos del pie.

Otra de las cinco agraviados del accidente, es una adolescente de 16 años que no puede mantenerse en pie, contó un familiar para el matinal.

Cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que el automóvil atropelló a cinco escolares del plantel y a un niño de 3 años, que se encontraban en la vereda entre las avenidas Benavides y La Merced en Miraflores. El giro prohibido es lo que habría causado el accidente.

La 1era Fiscalía Provincial Penal de Miraflores se encuentra a cargo de las investigaciones. Este determinará si la maestra Leonor Velásquez Gonzales afrontará el proceso en libertad o con detención preliminar.