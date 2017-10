Miraflores: las nuevas motos ecológicas para patrullaje distrital

La Municipalidad de Miraflores presentó su primera flota de motocicletas ecológicas que serán utilizadas por el Serenazgo para patrullar las distintas zonas del distrito.

Se trata de 15 modernas motocicletas que no usan ningún tipo de combustible contaminante, pues se cargan con electricidad obteniendo un ahorro económico de más del 100%, dado que la carga para su funcionamiento por 24 horas tendrá un costo de S/. 15 en electricidad, mientras que en combustible convencional serían S/. 36 en promedio.

Otra de sus características es que no hacen ruido al encenderse ni al transitar, no emiten CO, y requieren un mantenimiento mínimo a comparación de las convencionales. Además, pueden realizar un patrullaje de ocho horas continuas y poseen circulinas y sirenas electrónicas, entre otros implementos.

Con esta adquisición, que demandó una inversión de S/225,000, Miraflores se convierte en el primer distrito en el país en implementar para su Serenazgo este tipo de vehículos ecoamigables.

“Con estas nuevas unidades reafirmamos nuestro compromiso de velar por la seguridad en el distrito, pero también de contribuir con una ciudad más sostenible y libre de contaminación, que es fundamental para una mejor calidad de vida”, sostuvo el alcalde Jorge Muñoz.

