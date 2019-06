Miraflores: ciudadano francés que agredió a su hijastro abandonó el Perú

El ciudadano francés, que fue captado cuando agredió a su hijastro de 10 años en el sótano de un edificio de Miraflores, abandonó el Perú. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) había anunciado que tomó medidas del caso ocurrido el pasado 5 de mayo.

A través de un comunicado, el sector informó que el extranjero pasó por el control de Migraciones, el viernes 31 de mayo pasadas las 11:00 p.m. El francés salió del país junto a su familia.

Agregó que una vez conocido el caso se coordinó con la Policía Nacional y el Ministerio Público. Además, remarcó que, hasta el referido día, los equipos del Ministerio realizaron el seguimiento a los menores de edad, por lo que se cumplió con la sesión psicológica que fue programada.

“Lamentablemente la Fiscalía no ponderó el riesgo, no realizó la apertura del proceso en la instancia correspondiente y no determinó las medidas de protección de manera oportuna”, señala el pronunciamiento.

El Ministerio de la Mujer detalló que se han puesto en contacto con el Cónsul de la Embajada de Francia para informar respecto al caso de maltrato físico. “A través de la Cancillería peruana informaremos al Gobierno francés para que la entidad rectora en materia de infancia realice el seguimiento del caso”, precisa.

En víspera, la ministra Gloria Montenegro informó que los profesionales de Atención Urgente de la Unidad de Protección Especial (UPE) iniciaron procedimiento administrativo por desprotección familiar a favor del menor y los otros menores de 9 y 1 años.

Asimismo, anunció que se remitió a la Fiscalía Provincial de Familia de Lima la solicitud de intervención en favor del niño de nacionalidad francesa. Además, que el ciudadano francés sería denunciado por el delito de violencia contra la familia.