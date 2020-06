Ministra de Cultura sobre caso Richard Swing: "He puesto mi cargo a disposición"

La ministra de Cultura, Sonia Guillén, señaló sentirse “avergonzada” por el caso Richard Swing y reveló que puso su cargo a disposición tras el escándalo originado por las contrataciones al cantante, quien obtuvo un total de 175 mil soles.

“No he renunciado. He puesto mi cargo a disposición porque es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo (…) es un tema muy serio, muy lamentable. Me hace sentir avergonzada y en la necesidad de pedir excusas”, declaró al diario La República.

“No lo conocía (a Richard Swing) pero comparto la indignación y me cabe investigar y actuar. Eso es lo que he hecho. Yo no voy a decir que este problema que hemos tenido con el señor Cisneros sea intrascendente”, añadió.

Guillén afirmó también que desconocía la contratación de Richard Swing, pues esta estuvo a cargo de la Secretaría General.

Asimismo, la titular de la cartera de Cultura calificó de “inoportuno” el contrato, al encontrarnos en una situación de emergencia originado por la pandemia del coronavirus.

“En un ministerio, como en todo el Estado, las acciones son parte de una programación y hay requerimientos y formas administrativas en donde un contrato de este tipo se ha justificado. Realmente el momento fue inoportuno”, añadió.

Cabe mencionar que la Comisión de Cultura del Congreso citó a una sesión virtual a la ministra Sonia Guillén, este miércoles a las 3 pm, para que rinda explicaciones sobre la contratación del cantante Ricardo Cisneros, conocido en el ambiente farandulero como Richard Swing.