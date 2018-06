Metropolitano tiene horario especial por feriado de San Pedro y San Pablo

La Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, informó que el Metropolitano tendrá hoy horario especial con motivo del feriado no laborable por la festividad de San Pedro y San Pablo.

Operarán únicamente los servicios regulares A, B y C desde las 5:00am hasta las 10:00pm, quedando suspendido el servicio regular D y los Expresos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Súper Expreso y Súper Expreso Norte.

En tanto, los servicios alimentadores brindarán servicio con normalidad a excepción del Servicio Especial Gamarra.

Voceros de El Metropolitano indicaron que se cuenta con la presencia permanente de 400 agentes de seguridad y 150 orientadores debidamente capacitados para guiar a los usuarios y hacer respetar las normas internas del sistema, entre ellas, no abordar los buses bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de alguna droga, no llevar bultos grandes que puedan incomodar a los demás pasajeros y no ingerir alimentos en los buses.

Asimismo, cualquier acto contra el pudor o actitud agresiva entre los usuarios y/o hacia los trabajadores del Metropolitano será denunciado y los involucrados puestos a disposición de la Policía Nacional.

Fuente: Andina