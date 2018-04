Metropolitano: protestan impidiendo pase de buses en estación Central

Viral. Un video publicado en Facebook y que se ha vuelto muy popular en las redes sociales muestra el momento en que un grupo de usuarios del Metropolitano protestan en la vía de la estación Central, en Cercado de Lima, impidiendo el pase de los buses.

En la grabación, subida a Facebook por el cibernauta Klisman López Pardes, se ve a varias personas ingresando al carril y bloqueando la salida de los buses de la línea B, en el Centro Cívico, usando conos naranjas y formando una cadena humana.

De acuerdo al usuario denunciante, las personas decidieron protestar, debido a que la empresa de servicio de transporte decidió no enviar más buses de la línea A, pese a que estaban en horario de actividad.

“Si el Metropolitano ya no tenía buses disponibles, hubiera cerrado las puertas principales de las estaciones y sobre todo la estación Central del Centro Cívico, dónde sucedió este mal momento. Dos horas esperando a que manden buses, porque no había, sólo pasaba la línea B, la cual venía desde chorrillos y estaban llenos. Nosotros esperábamos la línea A, pero esta línea no venía en ningún momento y cuando preguntamos a los supervisores se hacían los tontos y se escondían en diferentes partes de esta estación”, escribió Klisman López Pardes en la descripción del video de Facebook.

El suceso habría ocurrido durante la noche del sábado. Protransporte aún no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.