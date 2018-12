Metropolitano: este es el horario especial durante feriado y el referéndum

La Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, informó que se adicionará un servicio para facilitar el traslado de usuarios hacia sus centros de votación durante el Referéndum Nacional, el cual se realizará este domingo 9 de diciembre.

De acuerdo con el comunicado de la institución, el público, adicionalmente a los servicios regulares A, B, y C, podrá utilizar el Servicio Expreso 4 desde las 8:30 a.m. hasta las 4:30 p.m., hora en que se cierran los locales de votación. Los servicios regulares circularán desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

Asimismo, detalló que funcionarán con normalidad las rutas alimentadoras en el norte y sur de la ciudad, quedando suspendido el Servicio Especial Gamarra.

Además, por seguridad de los usuarios, Protransporte aseguró que también se dispondrá mayor presencia de inspectores de vía, orientadores y agentes de seguridad.

Feriado por Día de la Inmaculada Concepción

Este sábado 8 de diciembre, feriado por la festividad del Día de la Inmaculada Concepción, funcionarán los servicios Regulares A, B y C desde las 05:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Además, operará el servicio Expreso 4 desde las 06:00 a.m. hasta las 08:15 p.m.

En tanto, los servicios alimentadores operarán desde las 05:00 a.m. hasta las 11:00 p.m., incluyendo el Servicio Especial Gamarra.