Metropolitano: conoce los horarios y servicios por Semana Santa

La Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, informa al público usuario los servicios y horarios que tendrá el Metropolitano los días feriados de Semana Santa, del jueves 29 de marzo al domingo 1 de abril.

Hoy, jueves 29 de marzo, operarán los servicios regulares A, B y C desde las 05.00 hasta las 22.00 horas. Adicionalmente, en las horas punta se reforzará la atención con el Expreso 4, por la mañana de 06.00 a 09.00 horas y, por la tarde, de 17.00 a 20.30 horas.

El día viernes 30, únicamente funcionarán los servicios regulares A, B y C. En tanto, el regular D y los servicios Expresos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 Súper Expreso y Súper Expreso Norte serán suspendidos durante ambos días no laborables.

El sábado 31 de marzo y domingo 1 de abril los servicios no tendrán variación y operarán con los servicios y horarios habituales.

De igual forma, los servicios alimentadores (buses amarillos y naranjas) brindarán atención con normalidad. El servicio especial Gamarra será suspendido los días jueves 29 y viernes 30 de marzo.

El Metropolitano cuenta con la presencia permanente de 400 agentes de seguridad y 150 orientadores, debidamente capacitados para guiar a los usuarios y hacer respetar las normas de seguridad.

Entre dichas normas están la de no abordar los buses bajo los efectos de bebidas alcohólicas o de alguna droga, no llevar bultos grandes que puedan incomodar al resto de pasajeros y no ingerir alimentos o bebidas en los vehículos.

Todo acto contra el pudor o actitud agresiva entre los usuarios y/o hacia los trabajadores del Metropolitano, será denunciada y los involucrados puestos a disposición de la Policía Nacional.

Andina