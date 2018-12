Metropolitano: conoce el horario especial que tendrá el servicio en Navidad

La Municipalidad de Lima informó al público el horario especial que tendrá el servicio del Metropolitano para el día lunes 24 de diciembre, declarado feriado para el sector público, y para el martes 25 de diciembre, por las fiestas navideñas.

Para este lunes 24 de diciembre el horario especial será el siguiente:

De 06:00 a.m. hasta las 09:00 p.m. operarán los servicios regulares A, C y D, al igual que los expresos 1, 2, 3, 6, 7, 9, SX y SXN.

De 9:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. operarán los servicios regulares A, B y C. El expreso 5 solo estará de 9:00 a.m. hasta las 09:00 pm.

Horario del Metropolitano para el 24 de diciembre. (Foto: Municipalidad de Lima)

Complementando lo anterior, las 21 rutas alimentadoras de las zonas norte y sur funcionarán con normalidad.

Respecto al día martes 25 de diciembre, solo operarán los servicios regulares A, B y C desde las 05:00 am hasta las 10:00 pm en sus recorridos habituales, mientras que las rutas alimentadoras operarán desde las 05:00 am hasta las 11:00 pm, a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido.

Protransporte pide a los usuarios tomar las previsiones del caso para evitar contratiempos en sus viajes y poder disfrutar de las fiestas navideñas.