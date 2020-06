Martín Vizcarra sobre Richard Swing: "No he recomendado a él ni a nadie a un cargo público"

En su más reciente pronunciamiento a la Nación, el presidente Martín Vizcarra negó rotundamente mantener una amistad con Richard Cisneros, conocido en el ambiente artístico como Richard Swing. El mandatario dijo además no haber tenido alguna injerencia directa o indirecta con su contratación en la cartera de Cultura.

“Lo conocí en el 2016 en la campaña electoral a la presidencia del candidato PPK. Se ha tratado incluso de manera burda de querer demostrar que mi relación con él es mucho más antigua. Nosotros apoyamos las investigaciones para que llegue a clarificar el fondo de todo este problema”, señaló el jefe de Estado.

“No tengo ninguna relación con el señor (Cisneros). No he recomendado ni a él ni a ninguna persona a algún cargo público. Estoy convencido que participar de una campaña electoral no te da derecho a tener un cargo público. Ese cargo te lo ganas solo, con tu conocimiento y experiencia, y para eso existen procedimientos”, añadió Martín Vizcarra.

El jefe de Estado manifestó que durante la semana pudo conocer la difusión de una fotografía de su juventud, donde supuestamente aparece Cisneros como parte de su grupo de amigos. Como era de suponerse, el presidente negó que se trate del cuestionado compositor y se mostró indignado por quienes intentan desacreditarlo con falsa información.

“Me refiero a que en los últimos días he recibido una cantidad de correos y mensajes con una foto de hace mucho tiempo, cuando era joven, donde estoy en Moquegua con un grupo de amigos y familiares. Colocaron en la foto que estoy al lado del señor Richard Swing, cuando se trata de una persona completamente distinta (…) Con más de dos años de Gobierno, hemos tomado una serie de decisiones siempre pensando en la población sabiendo que atacábamos problemas estructurales y que estábamos incomodando a algunos grupos”, sostuvo.