Martín Vizcarra sobre el racismo: "No solo la rechacemos allá, acá también la sufrimos"

A propósito del Día de la Cultura Afroperuana, hoy 4 de junio, el presidente Martín Vizcarra saludó y felicitó a toda la población afroperuana, a la vez que rechazó el racismo y discriminación que aquejan nuestra sociedad.

El jefe de Estado dio este mensaje recordando el reciente suceso ocurrido en Estados Unidos, con la muerte por asfixia del afroamericano George Floyd provocada por el oficial de policía Derek Chauvin, ya recluido en prisión.

“Hoy es el día de la cultura afroperuana y felicitamos a todos los ciudadadanos de raza negra, que son parte de nuestra sociedad y que están muy integrados en nuestra cultura. Haciendo referencia de ello, aún vemos con indignación lo sucedido recientemente en EE.UU., con un ciudadano que perdió la vida a manos de un policía. Es una muestra de racismo y discriminación que debemos rechazar enérgicamente”, indicó en teleconferencia.

“Pero no es que rechacemos el racismo allá, hay que rechazarla acá, porque acá también la sufrimos. En el último censo que hicimos preguntamos si habían sufrido alguna vez discriminación y el 50% de peruanos dijo que sí. El racismo es un mal actual y no es lejano, es un problema nuestro. Tenemos que cambiar con el compromiso de todos. Para eso no hay secretos, tenemos que cambiar con la educación en casa. Es ahí donde debemos hacer ver que todos somos iguales, que valemos lo mismo. Tenemos que educar para ser un país más equitativo y justo. Es el esfuerzo de debemos seguir haciendo”, añadió

Asimismo, hizo una autocrítica y se refirió a la poca capacidad de respuesta del Estado para atender a la población indígena durante el Estado de Emergencia.

“Hemos ido atendiendo a diferentes grupos de ciudadanos a nivel nacional, pero los pueblos indígenas no han tenido la respuesta del Estado que requería y estamos corrigiendo ello”, sentenció.