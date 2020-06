Martín Vizcarra: Nos exigen resolver los problemas del país en 100 días, cuando no se han resuelto en 100 años

Tras cumplirse 101 días de cuarentena, el presidente Martín Vizcarra evaluó las medidas que tomó el Gobierno durante el Estado de Emergencia. El mandatario fue enfático al afirmar que se hizo lo correcto y no se arrepiente de ninguna de las decisiones tomadas desde el 15 de marzo, con el fin de frenar la propagación del coronavirus en el Perú.

Además, sostuvo que muchos exigen que se resuelvan problemas que no son recientes, sino de hace mucho tiempo.

“A propósito de los 100 días del Estado de Emergencia, algunas personas y comentaristas han señalado que el Gobierno hizo bien en reaccionar frente a la pandemia, pero también afirman que hemos tardado mucho en resolver diversos problemas del país. Creo que les faltó decir problemas estructurales del país, grandes falencias y deficiencias que debieron resolverse hace mucho tiempo”, dijo Vizcarra en teleconferencia.

“Algunos nos exigen que resolvamos los problemas en el país en 100 días, lo que no se ha resuelto en 100 años. Nos reclaman por qué no hemos resuelto los problemas de salud, la brecha en educación, de una adecuada digitalización, el no tener facilidades para transferir los bonos. Nos exigen, cuando al respecto no se hizo nada en los últimos 100 años”, añadió el mandatario.