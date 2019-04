Manchay: sujeto ataca a su ex pareja y causa destrozos en su vivienda

Una mujer denunció que fue atacada salvajemente por su ex pareja en su vivienda en Manchay, luego que el sujeto causó destrozos en la vivienda. De acuerdo a la agraviada, el hombre no la dejaba tener amigos ni teléfono celular y tampoco ingresar a sus redes sociales.

Según “América Noticias”, Esmeralda Torres Fernández (21) sufrió golpes en la cabeza, rostro y cuerpo por parte de su ex pareja Kevin Richard Blanco Mariano en el frontis de su vivienda.

En febrero de este año, la joven decidió terminar la relación amorosa ante los continuos maltratos físicos y psicológicos. Este último fin de semana, Esmeralda realizó una reunión con un grupo de amigos, lo que habría enfurecido a su ex pareja.

Pasada la medianoche, el sujeto llegó hasta la vivienda, ingresó a la fuerza y agredió a Esmeralda, destrozó puertas y ventanas.

“Me agarró del cabello, me tiró hasta el piso, me tumbó y me empezó a pegar en el piso. Me empezó a agredir acá fuera en mi casa”, contó Torres Fernández.

Según la víctima, durante el año y medio de relación, el sujeto no le dejó tener amigos, ni celular, ni redes sociales. “No quería que tuviera amigos hombres. Yo soy bien amiguera, pero no quería que tenga ni Facebook ni Wassap o redes sociales”, aseguró.

En septiembre del 2018, en presencia de dos amigos, el sujeto la golpeó. Según el noticiero, Blanco Mariano tiene tres denuncias, una de ellas por intento de feminicidio.

La joven llegó hasta la sede del Juzgado de Pachacámac, donde solicitó garantías personales, pues teme por su vida. “Me amenazó de muerte varias veces”.

Hasta la delegación de Manchay llegó el personal del Ministerio de la Mujer para brindar el apoyo a la joven.