Manchay: hombre es asesinado a balazos dentro de su auto por presunto tráfico de terrenos

Esta madrugada, un hombre fue asesinado de cuatro balazos en Manchay. La víctima fue identificada como Omar Pinto Herrera cuando conducía su vehículo acompañado de dos mujeres.

Según testigos, un auto le habría cerrado el paso a la altura de la avenida Víctor Malásquez. Al mismo tiempo, de una motocicleta un hombre le disparó cuatro veces al pecho.

“Lo único que sé es que lo han venido siguiendo. Hay cámaras [de seguridad]. No sé cuántos impactos tiene. No me dejan verlo”, dijo Elio Pinto, padre de la víctima para América Noticias.

Tras el ataque, el vehículo fue empujado por vecinos de la zona de Manchay pues el hombre de 24 años aún estaba con vida. Sin embargo, falleció a pocos metros de llegar a la posta médica.

Omar Pinto Herrera era un obrero de construcción civil y habría estado involucrado en disputas por tráfico de terrenos, informó el mencionado medio. El padre de la víctima contó que su hijo ya había recibido amenazas de muerte.