Maluma: Akemi Nakamura, la hermosa modelo que sería la novia del colombiano

¿El amor llegó al cantante? Akemi Nakamura es una joven modelo colombiana de origen japonés que está dando de qué hablar luego que sea señalada como la nueva pareja de Maluma.

Según informó TVyNovelas, en la filmación del clip “La invitación”, el cantante fue visto muy cariñoso con la modelo.

Sin embargo, Maluma conversó con la revista Vea y se encargó de desmentir que tenga un romance con joven. “Yo adoro a Ake. La gente lo sabe, porque nos conocemos desde hace años, desde que empecé mi carrera, porque ella fue la protagonista de mi primer video. Hemos tenido una relación muy bonita de amistad. Siempre ha sido una parcera. Es de las pocas personas que me ponen los pies sobre la tierra”, manifestó.

El artista colombiano también le contó a la revista que por el momento se encuentra soltero. “Estoy enamorado de la vida y de mi música… de una persona no. No he podido. Te lo juro que, cuando uno logra compartir tiempo con alguien, ensamblar bien una relación es muy difícil. Meses por fuera, ¿y uno solo llamando? Prefiero no hacerle daño a nadie”, agregó Maluma.