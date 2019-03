Madre de niño fallecido en colegio Trilce de VES: “No creo que haya sido un accidente”

Raquel Huamanchumo, madre del menor asesinado a causa de un impacto de bala en el colegio Trilce de Villa El Salvador, no cree que el adolescente de 15 años haya efectuado los disparos por accidente, como así lo señalan los resultados de las primeras investigaciones.

En declaraciones a “ATV Noticias”, la madre indicó que en un principio le informaron que fueron cuatro balas las que han salido del revólver.

“Son cuatro balas que han salido del revólver. A mi hijo le cayó la mortal y las demás no sé a donde cayeron. Dudo que haya disparado porque se le escapó”, dijo la señora Raquel, muy consternada.

“No creo que ha sido un accidente. Mi hijo se sentaba detrás del adolescente que disparó. No creo que haya sido una bala perdida. No encuentro lógica”, agregó.

El colegio no le informó sobre lo ocurrido

Además, la señora contó que una compañera de su hijo la llamó aproximadamente a las 9:30 de la mañana del martes para informarle que el joven había sufrido un accidente, pero que estaba bien.

Sin embargo, cuando llegó al colegio, ningún representante de la institución le dio alguna información sobre lo ocurrido.

“Una niña me llamó y me dijo que mi hijo había sufrido un accidente y que estaba bien, pero no me dijo que había recibido un balazo. Dejé mi trabajo y me fui al colegio, pero nadie me dijo nada, ni el director. Quiero que a ese colegio lo cierren”, aseveró.

Finalmente, aseguró que denunciará al colegio y el padre del niño que realizó el disparo.