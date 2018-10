Luis Castañeda a Carlos Álvarez: “Yo respeto su homosexualidad, él que me respete”

Luis Castañeda Lossio se despide de la alcaldía de Lima con un contundente mensaje para el imitador humorístico Carlos Álvarez. El burgomaestre fue entrevistado por Latina y habló sobre las Elecciones Municipales 2018 y arremetió contra el humorista.

Era el turno de Juliana Oxenford para realizar preguntas y Luis Castañeda Lossio se tomó algunos minutos para poder manifestar que algunos canales realizaron ‘campaña sucia’ contra su gestión.

“Es emocionante, ¿saben por qué? Porque no me han querido entrevistar o me han cortado. Por ejemplo, el canal 7 me entrevistó, y no lo sacó, y es canal del Estado. Y el canal 4 ha hecho permanentemente una campaña sucia”, indicó Luis Castañeda Lossio.

Castañeda continuó y se refirió a las imitaciones de Carlos Álvarez realizó de su persona en distinto canales de televisión.

“Podría ir al mejor programa cómico, y sin embargo, el 4 se ha burlado de mí el otro día. Yo respeto la libertad sexual, pero por ejemplo, Carlos Álvarez, haciendo burlas de mí, respeto su homosexualidad. Él que respete si tengo alguna minusválidad. Hablemos con las cosas claras”, sentenció Luis Castañeda Lossio.

Tras lo dicho, los conductores de televisión no realizaron alguna réplica de las palabra de Castañeda contra Carlos Carlos Álvarez.