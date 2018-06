Lorena Álvarez y su compañero tienen una tensa discusión en vivo

Viral. Durante el noticiero ’90 Mediodía’ del jueves, los conductores Lorena Álvarez y Martín Riepl tuvieron una tensa discusión en vivo, luego de presentar la noticia sobre la liberación de un sujeto que había sido condenado a 25 años de cárcel por presuntamente quemar a su pareja.

Como se muestra en el video, Álvarez expresa su indignación ante el caso: “Como no hay video de que la estaba quemando, cómo vamos a estar seguro, pues. La gente dice ‘tiene gasolina encima del cuerpo, le prendieron fuego, la agredían’, pero no hay video pues, no estoy viendo que de verdad fue él. Este es el país de la impunidad, donde no pasa nada. (…) Al final, el agresor siempre irá a su casa”, señaló la periodista.

En tanto, Riepl optó por una postura neutral. “No he tenido acceso al expediente judicial. (…) Siempre decimos que los fiscales no tipifican como feminicidio, porque a veces consideran que algo fue simplemente lesiones graves o leves. (…) Pero no solo es un tema de tipificación, es un tema de probar el delito que tú le estás imputando a este sujeto”, opinó.

Sin embargo, Lorena Álvarez mantuvo su postura e incluso increpó a su compañero: “Para mí está probado este delito. Lamentablemente, los jueces son tan buena gente como tú”.

La discusión duró unos minutos más y al final, ambos coincidieron en que el principal problema está en el sistema judicial.