Lorena Álvarez: lo que debes saber sobre la denuncia por agresión

Perú. La periodista Lorena Álvarez denunció a su pareja, el economista Juan Mendoza, por agresión física y daño psicológico. El diario para el que escribía columnas de opinión tomó medidas al respecto.

Lorena Álvarez presentó una denuncia contra Juan Mendoza en la comisaría de Orrantia del Mar, en el distrito de San Isidro, por insultarla e intentar ahorcarla, además de escupirle en tres ocasiones.

Lorena Álvarez señala que recibió insultos por parte de Juan Mendoza el pasado 22 de setiembre, cuando éste la llamó por teléfono. Dos días después la insultó en su casa y le escupió en la cara.

“Tú piensas que te estoy sacando la m… Tú no sabes qué es sacarte la m… No me provoques, te estoy enseñando, así vas a aprender, te podría matar, pero no te voy a matar porque te quiero”, fue lo que le dijo Juan Mendoza, según la versión de Lorena Álvarez.

contradenuncia

Por otro lado, Juan Mendoza también denunció a Lorena Álvarez por violencia psicológica y aseguró que ella le mordió en el brazo. “Yo no agredí a nadie, me he defendido, he sobrevivido”, dijo.

Lorena Álvarez aseguró que, tras presentar la acusación contra el economista ante la Policía Nacional, el abogado de Juan Mendoza Pérez la llamó para conciliar, pero no aceptó y decidió seguir con la denuncia.

perú21 tomó medidas

El diario Perú21 tomó conocimiento de la denuncia contra su columnista Juan Mendoza a primera hora para tomar las medidas pertinentes.

La editora web Esther Vargas logró contactar a Lorena Álvarez, quien ratificó su denuncia y prefirió no pronunciarse.

En tanto, el director de Perú21, Juan José Garrido, buscó comunicarse con Juan Mendoza, pero no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes.

Ante esta situación, el diario decidió prescindir de los servicios de Juan Mendoza mientras se esclarezca el caso. Al mismo tiempo, reiteró su absoluta y completa defensa de la mujer, y condena cualquier acto de agresión.

