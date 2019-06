Lorena Álvarez: PJ condenó a un año de prisión suspendida a Juan Mendoza

El 16 Juzgado Penal de Lima sentenció a un año de prisión suspendida al economista Juan Mendoza por el delito de difamación agravada en contra de la periodista Lorena Álvarez, quien fue su pareja.

A través de Twitter, Lorena Álvarez detalló que Mendoza Pérez deberá abonar 15 mil soles por concepto de reparación civil y que no presentará recurso de apelación. El proceso duró más de año y medio.

Además, señaló que espera que el Poder Judicial fije fecha para el inicio del juicio contra Juan Mendoza por la denuncia de violencia.

Lorena Álvarez sufrió un desmayo durante la lectura de la sentencia, por lo que fue trasladada a una clínica. Ella contó que sufre de estrés post traumático y trastorno de ansiedad a consecuencia de lo que vivió junto a su ex pareja.

Lo condenaron, por fin condenaron. No me importa que sea un año por difamación agravada ni los 15 mil soles. Es culpable. Después de casi dos años la justicia me da la razón. Es culpable de decir que mi denuncia por violencia fue parte de un complot político. No lo fue. https://t.co/I6pAkVDGux