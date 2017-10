Lorena Álvarez denunció a su pareja por agresión y daño psicológico

Perú. Lorena Álvarez, conductora del noticiero “90 noche” de Latina, denunció ante la Policía Nacional a su pareja sentimental, el economista Juan Mendoza Pérez (47), por agresión física y daño psicológico.

La periodista de Latina presentó la denuncia contra su pareja sentimental en la comisaría de Orrantia del Mar, en el distrito de San Isidro, el pasado 22 de setiembre.

El parte policial señala que Juan Mendoza Pérez la insultó con palabras soeces por teléfono y dos días después la agredió en su casa, escupiéndole en el rostro en tres ocasiones.

Lorena Álvarez, de 33 años, narra que el 28 de setiembre, en la madrugada, Juan Mendoza Pérez la esperó en su casa, la tomó del brazo jaló y llevó a la habitación donde la sacudió de los hombros.

Luego, según la versión de Lorena Álvarez, la cogió del cabello y la tiró al piso donde cayó de rodillas. Fue en ese momento que empezó a ahorcarla.

En la denuncia policial Lorena Álvarez precisa que el sujeto le dijo: “Tú piensas que te estoy sacando la m… Tú no sabes qué es sacarte la m… No me provoques, te estoy enseñando, así vas a aprender, te podría matar, pero no te voy a matar porque te quiero”.

