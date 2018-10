Línea 1 del Metro de Lima pide a universitarios renovar beneficio del medio pasaje

El operador de la Línea 1 del Metro de Lima pidió a los estudiantes universitarios renovar, desde el 16 de octubre, el beneficio del medio pasaje.

En su comunicado, la empresa detalló que los pasajeros deben acercarse a boletería con su carné universitario nuevo (original y copia) y documento de identidad. La vigencia del beneficio será hasta el 31 de julio del 2017.

El pasaje universitario en la Línea 1 del Metro de Lima tiene un costo de S/0.75, es decir el 50% de la tarifa de un pasaje adulto, y es válido de lunes a sábado, menos domingo y feriados.

El pasado 5 de setiembre, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó prorrogar hasta el 15 de octubre del 2018 la vigencia del carné universitario emitido el 2017.

La entidad explicó, en aquella oportunidad, que algunas universidades no habían cumplido con el trámite de pedir el carné universitario o no pagaron el monto correspondiente. Ante ello, extendieron la vigencia del documento para no afectar a los estudiantes.