Lince: sujeto balea a joven extranjera al interior de un vehículo

La noche del jueves, una mujer de nacionalidad venezolana fue herida de bala en la pierna derecha. El hecho ocurrió en el distrito de Lince y según los vecinos se escucharon cinco disparos.

Un video difundido por el noticiero América Noticias muestra cuando un auto blanco con lunas polarizadas se estacionó en la cuadra 19 del jirón Miguel Iglesias en Lince.

De pronto aparece un motociclista, quien se pone a conversar con el conductor del referido vehículo por varios minutos.

Luego la ciudadana extranjera desciende del carro y tras ella aparece otro hombre que comienza a dispararle. Luego del ataque, el sujeto abordó la moto donde lo esperaba el conductor que previamente conversaba con el chofer del auto, quien también abandonó a la mujer que fue baleada.

Incluso un segundo motociclista es captado por las cámaras de seguridad cuando huye del lugar al escuchar los disparos. Incluso dejó caer un casco. Según el referido matinal, este conductor no estaría involucrado en el caso.

Los vecinos se comunicaron con la Central 105 para auxiliar a la extranjera que se encontraba recostada en la pared. Ella fue trasladada hasta una clínica local.

El general PNPMario Arata, jefe de la Región Policial Lima, explicó que la ciudadana venezolana cuya identidad se mantiene en reserva se encontraba en la parte posterior del auto blanco junto a un hombre y fue al interior, donde fue herida de bala.

“No sabemos si fue un robo o un accidente. La cosa es que ella bajó raudamente del vehículo cojeando. El vehículo se ha retirado y una moto lineal recogió al pasajero que estaba con la señorita y también se ha retirado”, indicó.

El jefe policial detalló que analizan las imágenes registradas del momento del ataque y espera la declaración de la extranjera para que revele los nombres de los sujetos que aparecen en el video.

“Ella no reporta si le han robado o no. Ella prefiere que no haya mucha interferencia policial. Esperaremos que se recupere”, agregó Arata.