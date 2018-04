Lima: joven acusada de quemar a fotógrafo dice que él la quiso violar

Joselin Mirella Huillca Cavero (19), joven acusada de ‘pepear’, robar y quemarle las piernas al fotógrafo José Tuesta Gariza, negó las acusaciones en su contra y aseguró que él la quiso violar.

“Veo que saca dos potes, como de limpieza, y los comienza a rociar un líquido en todo el estudio, la habitación y la cama. Justo alrededor de donde yo estaba tirada”, dijo en un informe de ‘Cuarto Poder’.

“Él se comienza a sacarse el polo y se queda en bóxer, y veo que está con un encendedor. Me dice: ‘Te acuestas conmigo o te vas a arrepentir, de aquí nadie sale vivo’. Estaba muy asustada. El forcejeo comienza para yo poder quitarle el encendedor. Me golpea y me tira contra la cama”, agregó. Fue en ese entonces cuando, según Huillca Cavero, el fotógrafo se quemó.

La mujer aseguró que denunciará penalmente a José Tuesta, ya que considera sus acusaciones como difamación agravada.

Sin embargo, el fotógrafo desmintió esa versión. Además, de acuerdo a ‘Cuarto Poder’, él dio positivo para el somnífero benzodiazepina, lo que demostraría que fue ‘pepeado’.