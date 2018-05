Lima: habló la joven acuchillada por acosador en Miraflores

Desde la cama de una clínica, María Fernández Flores, joven que fue atacada a puñaladas por su expareja el pasado 4 de mayo en Miraflores, habló ante la prensa y pidió justicia.

“Pido que se haga justicia, porque este caso no puede quedar ahí. No es justo lo que me ha pasado. Yo solo pedía que él me deje tranquila”, manifestó a los medios de comunicación.

Ella recordó que, el día del ataque, llegó minutos antes de las 8:00 horas junto a un compañero a la entidad financiera donde trabajaba, en Miraflores.

“Vino a reclamarme porqué lo había denunciado. Ni un minuto se demoró en agarrarme por el cuello. ‘Te voy a matar, has arruinado mi vida’, me dijo”, agregó.

Además, contó que días previos al ataque, ella denunció de acoso sexual a Luis Pazos, su expareja, pero las autoridades no la tomaron en cuenta. “Él siempre me interceptaba en el carro, en el paradero, (…) la policía me dijo ‘bueno, no me ha robado nada, así que la denuncia queda ahí nomás’”.

Asimismo, negó que su expareja tenga algún problema psicológico. Los médicos de la clínica Good Hope aseguraron que la paciente se viene recuperando satisfactoriamente, de acuerdo a ‘Buenos Días Perú’.