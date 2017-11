Lima: ¿cómo influye la violencia en el rendimiento escolar?

Ser víctima de violencia psicológica o física en los colegios aumenta entre 45% y 60% las probabilidades de reprobar alguna materia en las aulas de clase, revela un estudio de la Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES).

“Destruyendo la formación de capital humano desde la base: escuelas, violencia de género y rendimiento educativo”, es el título del trabajo de Franco Calle, Paulo Matos y Reegan Orozco, investigadores de la PUCP-CIES.

El documento establece que en las aulas se presentan dos tipos de violencia: la psicológica, que incluye formas de agresión verbales, sociales o virtuales, y el segundo tipo implica violencia física moderada (bofetones o empujones), así como formas de violencia física graves (palizas, vandalismo, robos o amenazas con armas).

Del hogar a la escuela

La investigación, que tuvo como fuente de análisis la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 2015, a cargo del INEI, muestra entre sus principales conclusiones que la violencia se “transmite” desde el hogar hacia la escuela, ya que los estudiantes que son víctimas en el hogar tienen mayores probabilidades de serlo en el aula.

Asimismo, el estudio arroja que estudiantes del sexo femenino presentan mayor probabilidad de recibir niveles más altos de violencia psicológica; mientras que un estudiante del sexo masculino, más violencia física.

“Existen algunos problemas para definir y estudiar la violencia escolar. Las víctimas muchas veces no se hacen visibles, no denuncian, no piden ayuda”, señala la investigación como parte de sus conclusiones.

Los autores sugieren como recomendación modificar la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar-Paz Escolar (Minedu, 2015), “ya que sus cuatro ejes, aunque bien estructurados, correrían el riesgo de limitarse a solo ser declaratorios si no se sigue trabajando sobre cada uno de ellos”, precisan.

Coinciden en que la prevención debería considerar el sexo y edad de los estudiantes y que la protección opere también sobre las violencias invisibles (psicológicas). Asimismo, que la interseccionalidad se ejecute en la provisión de los servicios, involucrando al Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Ministerio de Justicia (Minjus).

La investigación PUCP-CIES será presentada en el Seminario Anual de Investigación CIES el miércoles 23 de noviembre a las 15:00 horas en el hotel San Antonio Deluxe, de Miraflores.

Cifras:

Según datos de la Estrategia Nacional contra la Violencia Escolar SíSeVe del Ministerio de Educación, en el periodo comprendido de setiembre del 2013 y el 2017 se han reportado 14,332 casos de violencia escolar a escala nacional.

Solo en Lima, se han presentado 5,433 casos que corresponden al ámbito público (4,163) y privado (1,270).

Fuente: Andina

