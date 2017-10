Lima: acosan en vivo a reportera tras partido Perú-Argentina

Una reportera del programa “La Noche es Mía” acusó a algunos hinchas de la selección peruana de tocamientos indebidos, mientras realizaba una transmisión en vivo desde la Plaza Mayor de Lima, luego del partido entre Perú y Argentina.

Claudia Serpa inició la transmisión aproximadamente a las 23 horas del jueves, cuando las personas que la rodeaban, que se encontraban muy eufóricos tras el empate de la selección peruana en la Bombonera, comenzaron a empujarla, como así se puede apreciar en el video que acompaña la nota.

Inicialmente, ella lo tomó a la broma, pero luego les reclamó, levantando la voz diciendo: “¡Pero no me metas la mano, no me meta la mano, tranquilo, tranquilo!”.

Luego, más calmada, comenzó a entrevistar a los hinchas presentes y la transmisión culminó con la reportera y los demás saltando de alegría y alentando a la selección nacional.

