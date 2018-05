Lima: en 10 días darían de alta a mujer acuchillada por su expareja

Perú. La joven María Fernández Flores, acuchillada ayer por su expareja en su centro de labores de Miraflores, se encuentra estable y podría ser dada de alta en unos diez días, estimaron médicos que la atienden.

Daniel Huamán, director de la clínica Good Hope, explicó que pese a su delicada situación de salud, la evolución de la joven trabajadora de la Caja Cusco es favorable.

Detalló que el acuchillamiento por parte de su expareja (identificada como Luis Roberto Pazos Chumo) le ocasionó una lesión arterial que derivó en una hemorragia abundante.

“Cualquier lesión dentro del abdomen asociada a un corte en el tubo digestivo puede ser fatal si no se atiende rápido, pues si no hay una buena irrigación en el cuerpo, la sangre no llega al cerebro y entonces viene la muerte”, anotó.

El galeno dijo que el traslado rápido a la clínica y la pronta intervención quirúrgica permitieron salvarle la vida. Tras la hemorragia, se le transfirió varias unidades de sangre, pero además plasma y plaquetas.

Agregó que se le ha colocado una sonda a través de la cual se le está administrando alimentos por cuatro días, luego de lo cual se probará su tolerancia oral.

La joven fue acuchillada ayer por la mañana por su expareja y compañero de trabajo de Miraflores. El sujeto ya está detenido.

Fuente: Agencia Andina

