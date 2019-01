Cámaras registran robo a vehículo de un funcionario del Minam

Las cámaras de seguridad de la playa de estacionamiento de Los Portales, en Larcomar, Miraflores, registraron el robo a un vehículo del director de Comunicaciones del Ministerio del Ambiente (Minam),Manuel Boluarte

El suceso ocurrió el jueves 3 de enero, minutos antes de las 20:00 horas. Las imágenes, reveladas recientemente por el noticiero América Noticias, muestran la llegada de una camioneta de propiedad de Manuel Boluarte. Se estaciona y desciende del auto junto a otros familiares.

Otra cámara ubicada en uno de los accesos al centro comercial registra la llegada del presunto ladrón. Recorre los pasillos y luego se acerca a una vendedora, a quien le hace preguntas. Posteriormente camina hacia la playa de estacionamiento.

Se dirige a la camioneta color plata, abre una de sus puertas y sustrae un pesado maletín. En cuestión de segundos, el ladrón se apropia de un amplificador de guitarra eléctrica y varios USB con información importante.

Tras el robo, el sujeto se retira tranquilamente del lugar administrado por la empresa Los Portales.

“Es indignante cómo Los Portales, que cobra tan caro (…), no hace absolutamente nada. Me llamaron para decirme que de acuerdo a las normas, no me van a poder cubrir el robo”, dijo Boluarte.

Los Portales brindó su descargo

A través de un comunicado, Los Portales indicó que cumplió oportunamente con informarle al funcionario del Minam, mediante carteles y su ticket de ingreso, que la empresa no brinda el servicio de custodia de bienes de valor, además que el afectado hizo su reclamo una hora después de ocurrido el incidente sin que haya realizado denuncia o constatación policial.

Asimismo, voceros de la empresa detallaron que la Ley de Estacionamientos indica que todas las empresas que dan servicios de estacionamientos son responsables solo de los vehículos y de las autopartes, pero no de los objetos que están en el interior del auto.

Explicaron que en el caso de los artículos en el interior del vehículo, el dueño tendría que haber avisado específicamente cuáles eran y si lo hubiese hecho, tendría que tener un perito que comprobara si eran los objetos detallados.