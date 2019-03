Justin Bieber y Hailey Baldwin fueron captados discutiendo en un parque

A pesar que hace unos días Justin Bieber compartió unos videos en su cuenta de Instagram en los que mostraba una broma pesada que le jugó a su esposa, la modelo Hailey Baldwin, y ambos se mostraron muy cariñosos, las cosas entre ellos no estarían tan bien como parece.

Y es que desde hace varias semanas, se viene especulando que Justin Bieber y Hailey Baldwin, quienes se casaron en secreto por civil en setiembre de 2018, estarían atravesando una crisis matrimonial, y un hecho ocurrido recientemente ha avivado estos rumores.

Resulta que la pareja fue captada discutiendo en un parque la mañana del último sábado. En las imágenes, publicadas por el diario británico Daily Mail, se aprecia a Justin Bieber y Hailey Baldwin teniendo una tensa conversación, mientras están sentados en el césped.

Las instantáneas fueron tomadas en Laguna Beach, en California (Estados Unidos), y en ellas se puede ver a Justin Bieber bastante nervioso: se agarra la cabeza como muestra de desesperación, y en algunos momentos, hasta se cubre el rostro con ambas manos.

En tanto, Hailey Baldwin aparece muy seria y se sienta junto al cantante para hablar con él. Hay momentos en los que parece recriminarle por algo, pero luego, ya más serena, coge el celular y se distrae. Finalmente ambos se van, pero no se ven muestras de cariño entre ambos.

