Juez evaluará demanda contra enfoque de género en currículo escolar

El juez supremo Omar Toledo Toribio evaluará mañana viernes, en audiencia pública, los alegatos de las partes intervinientes en el proceso de demanda interpuesta por el colectivo Padres en Acción (PEA) contra el enfoque de género en el Currículo Nacional de Educación Básica.

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema del Poder Judicial convocó a Toledo Toribio para actuar como juez dirimente, a fin de resolver el mencionado requerimiento.

La demanda de acción popular plantea declarar inconstitucional e ilegal la Resolución Ministerial N° 281-2016-MINEDU mediante la cual el gobierno aprobó el Currículo Nacional de Educación Básica para el 2017.

Asimismo pretende dejar sin efecto todos los documentos (guías, manuales, folletos, etc.) sustentados en el mencionado documento, para ser aplicados criterios educativos vigentes que no incluyan disposiciones sobre la sexualidad no acordes con lo que los padres de familia no hayan consensuado.

La audiencia de vista de causa de discordia por este caso está programada mañana a las 10:30 de la mañana, en la sala 234 de Palacio de Justicia.

