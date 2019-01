Jorge Muñoz: “Tenemos que llegar bien preparados para los Panamericanos y el Bicentenario”

Hoy la ciudad de Lima cumple su 484° aniversario de la fundación y el alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, afirmó que su gestión trabajará para que la ciudad capital esté preparada para la realización de los Juegos Panamericanos 2019 (26 de julio al 11 de agosto) y el Bicentenario del Perú para el 2021.

“Necesitamos tener una visión que nos permita construir una mejor ciudad capital. Tenemos dos hitos: Juegos Panamericanos y el Bicentenario. Para esos dos tenemos que llegar bien parados y preparados”, señaló a RPP Noticias.

Refirió que es necesario agilizar las obras con miras al evento deportivo. Cito como ejemplo la avenida Pachacútec, que será una de las vías que dirigirán a los atletas a Villa Panamericana de Lima.

“Si las sedes están caminando muy bien no es muy secreto que las vías para llegar a esas sedes han comenzado tardíamente. Ayer estuvimos trabajamos con los ministros de Transporte y Vivienda para saber qué medidas tomar porque hay avenidas y calles que aún no han sido intervenidas”, dijo.

“La avenida Pachacútec tiene que ser intervenida rápidamente porque de qué nos sirve tener una sede tan moderna y no tenemos conectividad del caso”, añadió Jorge Muñoz.

Nuevo aniego en San Juan de Lurigancho

En otro momento, Jorge Muñoz, consideró que el nuevo aniego de aguas residuales reportado en San Juan de Lurigancho ocurrió debido a un manejo no adecuado por parte de la empresa estatal Sedapal. Explicó que era evidente que los vecinos afectados al restablecerles el suministro (por unas horas) iban a tratar de abastecerse de la mayor cantidad del recurso, lo que provocó un nuevo hundimiento de aguas servidas.

“Creo que hubo un manejo no adecuado de parte de Sedapal porque cuando tienes una tubería que está colapsada y vas a soltar agua potable para el uso de los ciudadanos, estos van querer usarla porque no han tenido [agua] varios días. Faltó una clara instrucción y previsión en ese sentido”, refirió.

Añadió que ahora la situación en la zona de emergencia de San Juan de Lurigancho está “regularizada” en comparación a los primeros días de reportado el primer aniego tras el colapso de la tubería de desagüe en la avenida Los Próceres de la Independencia.

Calles de las Pizzas

Respecto al retiro de terrazas de locales clausurados en la calle de las Pizzas en Miraflores, el burgomaestre manifestó que respeta la medida adoptada por el actual alcalde del distrito. Sin embargo, aclaró que durante la gestión a su cargo se otorgó licencias a los establecimientos con arreglo a ley.

“No sé qué habrá pasado desde ese momento hasta hoy. No me quiero meter en decisiones del alcalde porque son autónomas. Todas esas licencias fueron dadas durante mi gestión y no habían situaciones para poderlas revocarlas [en ese momento]”, aclaró.