Jorge Muñoz espera que vecinos de SJL evacuen para facilitar trabajos de limpieza

El alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz, anunció que acudirá este lunes hasta el distrito de San Juan de Lurigancho para inspeccionar las labores que se vienen ejecutando tras el aniego que viene afectando a más de dos mil personas.

Explicó que a través de la subgerencia de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima se han activado todos los protocolos de atención como el traslado de carpas y un hospital móvil de Sisol a San Juan de Lurigancho. Además de una ambulancia para apoyar las labores que se vienen realizando ante la situación de emergencia.

Jorge Muñoz señaló que por ahora trabajarán para que los vecinos afectados acepten ser evacuados de la zona pese a que se rehúsan debido al temor de que les roben sus pertenencias.

“Lamentablemente el problema que se está produciendo es que la gente no quiere salir. Hay alrededor de dos mil personas afectadas que no quieren salir de sus viviendas por el temor a que les roben sus pertenencias. Entonces nosotros tenemos que buscar que no se dé, que salgan y vayan a los albergues”, refirió en entrevista para RPP Noticias.

En otro momento, dijo Muñoz Wells dijo que también se coordinará con Sedapal para evitar futuras emergencia de este tipo.

“Tenemos que tomar decisiones a futuro para que no se vuelvan a repetir. Hay que hacer coordinaciones con Sedapal y todas las personas involucradas en este hecho para prevenir”, acotó.