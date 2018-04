Javier Hualpa: ¿cómo identificar a un acosador?, según especialistas

De acuerdo a especialistas, algunas características de los acosadores son la inmadurez, el no controlar sus impulsos, no sentir empatía, no asumir responsabilidades, tener baja autoestima, el ser rencorosos y cínicos, como el caso de Javier Hualpa, quien roció gasolina y le prendió fuego a Eyvi Ágreda.

“Muchas veces son bastante sumisos, pero están siempre observando. Son personas que ante el menor rechazo, no toleran la frustración. Creen que la mujer es una cosa que no piensa, que no siente, que no actúa y que por lo tanto están para complacerlos”, dijo Elmer Salas, decano del colegio de psicólogos del Perú.

Ahora, cómo puede una persona identificar las actitudes de un acosador. “Cuando reconoce que invade su espacio personal, intenta estar entablando vínculos más allá de lo que está permitiendo, podemos identificar de que hay un posible acosador”, comentó Carlos Vera, psiquiatra de EsSalud.

Los impulsos de los acosadores pueden explotar en cualquier momento. Sin embargo, tal como ocurrió con Javier Hualpa, algunos llegan a planificar su ataque.

“La gran mayoría de ellos son conscientes de lo que están haciendo. Saben lo que están perpetrando, saben cuándo lo van a hacer, van determinando fechas ya con cierta premeditación”, agregó Vera.