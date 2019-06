Investigadores peruanos ganan premio internacional sobre inclusión financiera

Partnership for Economic Policy (PEP), una de las instituciones internacionales más importantes dedicada al análisis de políticas de desarrollo, otorgó el prestigioso premio PEP a un equipo de investigadores peruanos, en el que estuvieron los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UDEP, Marcos Agurto y Brenda Silupú; gracias al estudio interinstitucional sobre inclusión financiera “Academic ambassador and the diffusion of digital financial services among The peruvian poor”.

El proyecto, en el que colaboraron 130 estudiantes de la UDEP del programa Beca 18 de Ingeniería y Ciencias Económicas, consistió en un estudio experimental para evaluar si la difusión y adopción de nuevas tecnologías de inclusión financiera, entre ellas la Billetera electrónica, a través de jóvenes embajadores, tenía resultados distintos comparados a los obtenidos por agentes externos.

“Se demostró que existe un efecto significativo cuando la difusión de herramientas tecnológicas la realizan los jóvenes estudiantes que, si la hace un externo, especialmente en zonas de pobreza, donde la gente desconfía más del uso de las nuevas herramientas digitales. El liderazgo que tienen los universitarios, en la zona donde viven, genera un mayor impacto”, señala el equipo de investigadores.

La difusión de estas herramientas inició en el 2016, a través de la empresa Pagos Digitales Peruanos, representada por Carolina Triveli, quien es además investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, y que integró el equipo ganador junto con Javier Torres, docente investigador de la Universidad del Pacífico.

En el 2017, se presentó la propuesta ante el PEP y, luego de una evaluación en la que participaron 163 proyectos del mundo, el estudio peruano fue elegido como finalista y accedió a un financiamiento de 100 mil dólares otorgados por el PEP para su ejecución. A mediados del 2018, se inició la evaluación de los resultados obtenidos.

En el congreso internacional de investigación en economía pública, realizado en Sudáfrica, participaron representantes de países en desarrollo de Asia y África; el equipo peruano fue el único de Latinoamérica. El jurado reconoció el proceso seguido por los investigadores peruanos, el cuidado en el uso de la metodología para proyectos experimentales, así como los resultados obtenidos.