Ariana Grande presentó su nuevo tatuaje en la mano con un gran error de traducción

Ariana Grande sigue siendo noticia y no solo por su música o su peculiar sentido del humor en redes. En esta oportunidad, la cantante compartió la imagen de su nuevo tatuaje, el cual se realizó en la mano, pero cometió un gran error en la traducción del mismo y en vez que diga “7 Rings” (nombre de su último tema), terminó diciendo “shichirin” (pequeña parrilla de estilo japonés).

La intérprete de “God is a Woman” compartió la imagen en Instagram y solo duró cinco minutos antes que decidiera eliminarlo frente a las comentarios de cientos de fanáticos que reconocieron el error en la traducción del tatuaje.

Pese a que Ariana Grande eliminó la imagen rápidamente, diversos usuarios de Twitter lograron capturar la imagen y la compartieron junto a su crítica.

Este es el tatuaje que Ariana Grande se realizó en la mano. (Foto: Captura de Instagram) “Para aquellos que están confundidos, **Ariana Grande **se hizo un tatuaje en su mano en japonés destinado a deletrear ’7 Rings’ y lo publicó en Instagram (ahora eliminado), pero los comentarios de sus fans japoneses le aclararon que la traducción real de su tatuaje es parrilla BBQ”, fue uno de los comentarios en Twitter.

for those who are confused, ariana grande got a tattoo on her hand in japanese intended to spell out “7 rings” and posted it on instagram (now deleted), but japanese people in the comments started saying how the REAL translation is bbq grill pic.twitter.com/rF0NvEa9Yv — Alice (@alice2096) 30 de enero de 2019

Ariana Grande got 七輪 tattooed on her hand thinking it means ‘7 rings’ I CAN’T BREATHE — (@pjmjjk) 30 de enero de 2019

Como era de esperarse, y frente a los miles de comentarios que inundaron sus redes sociales, Ariana Grande decidió pronunciarse y aclarar que fue lo que pasó y sí realmente se equivocó con la traducción de su tatuaje.

Ariana Grande clarifies that she left out some letters off her tattoo because the pain was intolerable and says she’s a huge fan of tiny bbq grills which is one of the things her tattoo translates to! pic.twitter.com/SC1z4SSefW — Pop Alarms (@PopAlarms) 30 de enero de 2019

“De hecho, omití ‘つ の 指’, que debería haber entrado en el medio. Dolió como si estuviese jodidamente apretado. No hubiera durado ni un símbolo más, pero en este lugar no durará, así que sí lo pierdo lo suficiente no sufriré tanto la próxima vez”, explicó en una respuesta de, que también eliminó.